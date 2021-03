Cds - Champions decisiva per Pirlo, ma non solo: Juve rischia conti devastati

Ora sono tutti sotto esame, scrive quest'oggi il Corriere dello Sport in riferimento alla Juventus con in prima fila Andrea Pirlo, nonostante le pubbliche rassicurazioni del club degli scorsi giorni. Oltre alla Coppa Italia è rimasta solo la zona Champions da conquistare a ogni costo - si legge - per evitare che il fallimento tecnico assuma proporzioni devastanti sui conti bianconeri: "Alla ripresa la Juve avrà subito un derby delicatissimo da affrontare in casa del Toro, ad aprire un ciclo di fuoco che passerà appunto dal Napoli, poi dal Genoa e infine dall'altro spareggio Champions con l'Atalanta: quattro partite da cui dipenderà molto del futuro di Pirlo e non solo".