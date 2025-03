CdS - Chance unica e irripetibile nella lotta-Scudetto: ecco cosa serve a Conte

Il Napoli alle 12:30 è di scena a Venezia, con una vittoria si porterebbe temporaneamente in vetta alla classifica, ma nella lotta-Scudetto la gara fondamentale va in scena stasera a Bergamo tra Atalanta e Inter. Un turno di campionato importante, forse anche fondamentale. A scriverlo è l'edizione odierna del Corriere dello Sport:

"A spiegare il senso di questa giornata di campionato sono sufficienti poche parole. Un tweet di quarantadue caratteri: Napoli a Venezia, Atalanta e Inter contro. Più che grande, l’occasione offerta dal destino alla squadra di Conte è unica e irripetibile. Arrivederci e grazie, non servirebbe altro se non giocare e aspettare le 23. Facile, vero? E invece, no.

Perché il ventinovesimo foglio del calendario di Serie A regalerà la tappa più lunga e forse cruciale dell’appassionante maratona scudetto, giunta ormai a dieci chilometri (partite) dal traguardo: dalle 12.30 alle 20.45, dal Penzo al Gewiss, sarà un viaggio molto più stressante delle due ore di macchina sufficienti a coprire la distanza tra le capitali del calcio italiano per un giorno".