CdS - Che opportunità per Mazzarri: se il Napoli vince torna in corsa per lo Scudetto

Se il Napoli batte l'Inter torna in corsa per lo Scudetto. E' questo il concetto espresso dall'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Mazzarri, dieci anni fa, lasciò il Napoli per andare ad allenare i nerazzurri. Una stagione e via. In questo momento il distacco degli azzurri dall’Inter capolista è di 8 punti, e ciò significa che la sfida del Maradona equivale all’opportunità enorme di riaprire i giochi. O magari di chiuderli un po’ di più, dal punto di vista di Inzaghi".