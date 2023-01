Cds - Chi vuole la Juve in B? Nel Governo temono la retrocessione dei bianconeri

Chi ha paura della Juve in B, è il titolo di un editoriale di Ivan Zazzaroni in prima pagina sul Corriere dello Sport

"In un quadro drammatico come l’attuale si inserisce il caso Juvegate che fa tremare i polsi ai diretti interessati ma anche e soprattutto all’intero sistema, e non solo per la questione dei diritti tv che, lo ricordo, sono la principale fonte di sostentamento. Oggi la formula più utilizzata dalle principali figure istituzionali è, inevitabilmente, «aspettiamo le motivazioni della sentenza». La preoccupazione che l’accompagna è palpabile. «Si è oltrepassato il limite, il sistema non può reggere», l’allarme suona ovunque. C’è chi pensa che soltanto un botto potrebbe far prendere coscienza dello stato in cui versa il settore per poi ripartire con parametri più equilibrati. Penso invece che il nostro calcio non sia in grado di sopportare gli effetti di un altro “botto”. Tuttosport ieri titolava “La vogliono mandare in B”. Ma più passano i giorni e più cresce il numero di quelli che, anche nel Governo, temono la “retrocessione” del club di riferimento della settima industria del Paese. Nel 2006 il calcio era, per fatturato, la quarta".