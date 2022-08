Cds - Col Monza quante alternative: saranno disponibili anche gli ultimi 3 acquisti

Ndombele ha sostenuto ieri mattina il primo allenamento agli ordini di Spalletti, il battesimo a Castel Volturno per Simeone c'era stato giovedì

Ndombele ha sostenuto ieri mattina il primo allenamento agli ordini di Spalletti, il battesimo a Castel Volturno per Simeone c'era stato giovedì, entrambi sono pronti a debuttare consapevoli di dover rispettare consolidate gerarchie, scrive il Corriere dello Sport sottolineando che comunque "ci sarà spazio per tutti, anche per Raspadori, l'ultimo arrivato che non vede l'ora di cominciare la sua nuova avventura. Oggi Spalletti potrebbe riconfermare in blocco la squadra che ha battuto il Verona, Osimhen sarà scortato da Kvaratskhelia e Lozano, c'è grande attesa per la prima al Maradona del talento georgiano che ha già deliziato i propri tifosi a Verona".