CdS conferma l'interesse per Gatti: "Queste le caratteristiche che piacciono al Napoli"

L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sull'interesse azzurro per lo juventino Federico Gatti, di cui Manna è grande estimatore.

L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sull'interesse azzurro per lo juventino Federico Gatti, di cui Manna è grande estimatore.

"Oltre a Beukema, il ds Manna conosce decisamente bene Federico Gatti, 26 anni, alla terza stagione alla Juventus e ora in Nazionale con Spalletti: già 102 presenze tra Allegri e Thiago Motta e una crescita evidente rispetto alla stagione in B al Frosinone, quando anche il Napoli lo aveva notato senza però affondare il colpo. Gatti è un'idea, un altro giocatore che piace, un centrale forte fisicamente ma anche rapido, dinamico, che gioca d'anticipo, con il corpo sempre proiettato in avanti, con il fiuto del gol (7 reti in bianconero) e una personalità che spicca".