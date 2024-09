Cds - Conte e la sfida interna: per vincere devi avere pure Anguissa o McTominay in panchina

vedi letture

"Con il 4-3-3 lo scorso anno il Napoli è arrivato decimo", disse Antonio Conte qualche settimana fa. Ieri, invece, Conte ha cambiato registro, sottolinea quest'oggi il Corriere dello Sport: "Forse si è rassegnato. Oppure è diventato saggio. Sa che la discussione sul sistema di gioco rischia di diventare un tormentone. Anche perché adesso il Napoli non ha più solo Anguissa e Lobotka a centrocampo: ci sono i due scozzesi più Folorunsho (cui Conte ha dedicato una risposta formale che non ci è parsa figlia di un particolare trasporto)".

Il tecnico ha optato per la metafora sartoriale. "L’allenatore è come un sarto, deve trovare l’abito più adatto e cucirlo addosso alla squadra", il passaggio in cui non esclude cambiamenti. Sembrerebbe un’apertura, però - scrive il quotidiano - le sue parole vanno integrate con altre dichiarazioni che ha rilasciato in conferenza sui due scozzesi: "Ci alzano il livello, portano competizione interna. Creare nel tempo una rosa competitiva dove ci sia concorrenza, dove nessuno abbia il posto garantito, in modo da non ragionare da provinciali ma da club che ha ambizione di competere per qualcosa di importante". Traduzione: per vincere qualcosa, devi avere anche Anguissa o McTominay in panchina. Altrimenti resti provinciale e non vinci niente. Fine della traduzione".