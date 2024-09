CdS - Conte è la speranza di rialzare la testa dopo una stagione di imbarazzi

vedi letture

Antonio Conte è la speranza di rialzare la testa dopo una stagione di imbarazzi, stenti e turbolenze d’alta quota. Magari di tornare a vincere e di fare festa: lui lo sa benissimo, e del resto è impossibile non avvertire e non cogliere le aspettative create dal suo arrivo, ma nonostante tutto sembra che l’unica pressione per lui sia quella di ricambiare in qualche modo la fiducia, la stima e il bene ricevuti a scatola chiusa. Lo ha detto e lo ha ripetuto spesso.

E per come ha raccontato gliel’ha fatto notare anche Lele Oriali, un giovanotto di 71 anni che lavora con la grinta e la passione di un ventenne voglioso di costruirsi un mondo. E invece, lui il mondo l’ha vinto con il Mondiale. Lo si legge sull'edizione odierna del Corriere dello Sport.