Cds - Conte ha trovato il suo equilibratore: l'intuizione tattica è Politano

vedi letture

Antonio Conte ha trovato l'equilibratore per il suo Napoli, racconta quest'oggi il Corriere dello Sport in riferimento a Matteo Politano, che si sta dedicando anche a compiti difensivi. Non a caso con 654 minuti è il quinto giocatore più utilizzato ma è il primo tra gli attaccanti. Politano è diventato un insostituibile e col cambio modulo, il suo è un ruolo chiave perché in base ai suoi movimenti permette alla squadra di allungarsi in campo aperto e ricompattarsi in una sorta di 5-3-2 con l’esterno sulla linea dei difensori per chiudere ogni varco.

Un’intuizione tattica che Conte ha potuto sperimentare contando sulla piena disponibilità di Politano, che giocherebbe ovunque pur di tornare utile al tecnico salentino. La costanza di rendimento con il Napoli può essere un gancio per ritrovare la convocazione in Nazionale. Politano ci spera, è uno dei suoi obiettivi già nel corso di questa stagione. L’ultima presenza quasi un anno fa, il 20 novembre 2023, 19 minuti contro l’Ucraina nelle qualificazioni agli Europei.