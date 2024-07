CdS - Conte sorpreso dopo il primo ritiro: la squadra è da rifondare in tutto

Conte ama le grandi sfide e questa col Napoli è una sfida grandissima per come Conte ha trovato gli azzurri, almeno quelli disponibili a Dimaro.

Antonio Conte è il deus ex machina di questo Napoli. Quando siamo alla fine del primo ritiro, un primo bilancio può già tracciarlo. E non sarebbe chissà quanto positivo, secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport nel fondo a firma di Mimmo Carratelli: "C’è molto da lavorare, questa la sintesi di Conte dopo i primi giorni a Dimaro. Ronza in città una frase del nuovo allenatore: non si parte da una situazione alta, ma media. L’impressione è che Conte, ai primi contatti con gli azzurri disponibili, assenti i protagonisti maggiori, sia rimasto sorpreso.

In poche parole, i danni fatti dal clamoroso flop dopo lo scudetto sono ancora evidenti. C’è una squadra da rifondare in tutto, una squadra che per una intera stagione ha smarrito il senso del lavoro, variamente allenata, peggio ancora lasciata confusamente alla deriva, confusione tattica e mentale, svuotata di tutte le certezze. Conte ama le grandi sfide e questa col Napoli è una sfida grandissima per come Conte ha trovato gli azzurri, almeno quelli disponibili a Dimaro".