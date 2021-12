CdS: "Da Mbappé a Insigne, il gran ballo delle scadenze: quanti giocatori!"

"Da Mbappé a Brozovic, il gran ballo delle scadenze", titola stamane il Corriere dello Sport. Tra pochi giorni si aprirà il mercato ed i giocatori in scadenza di contratto al prossimo giugno potranno già prendere accordi formali con altri club. E il primo nome della lista è quello di Kylian Mbappé: il francese ha già annunciato di voler lasciare Parigi, e c’è il Real Madrid che lo aspetta. Poi Pogba, oggetto del desiderio di Real Madrid e Juventus. In Italia il Napoli è alle prese con la situazione legata a Lorenzo Insigne, mentre l'Inter tratta con Marcelo Brozovic. In casa Milan invece tiene banco la questione Kessié, dopo aver perso Donnarumma e Calhanoglu a parametro zero la scorsa stagione. Senza dimenticare Andrea Belotti del Torino. Tantissimi nomi che tra pochi giorni potranno già firmare con un'altra squadra per la prossima stagione.