CdS - Dal veleno agli smartphone: il piano B di Gattuso

Il Napoli ancora non sa bene cosa sia, né dove voglia arrivare e in che modo possa farlo. Arrivano critiche per Rino Gattuso sull'edizione odierna del Corriere dello Sport, che commenta così lo sfogo del tecnico dopo la vittoria di Udine.

"Un salto al supermercato ed è fatta: e se non dovesse bastare neanche un pizzico di veleno, si può sempre provare il piano-B, via gli smartphone. Benedetti ragazzi, figli di questo tempo, sempre a smanettare, tra un like e un clic, per perdersi tra i gorghi delle polemiche più sterili, mentre De Paul, che dev’essere contro i social e la tecnologia più moderna, fa cose antiche, il contropiede, e genera ansia.

Il Napoli ha (almeno) un problema, si lascia distrarre da ciò che lo circonda, resta avvolto in un caos mediatico che Gattuso ha scoperto adesso e dimentica così le marcature preventive o i tagli e le diagonali offensive: però poi, raschiando il fondo del suo barile – da un paio di centinaia di milioni circa di euro spesi nelle due ultime campagne acquisti – ha comunque la forza di rialzarsi per uscire dalla nebbia che l’ha disorientato anche a Udine".