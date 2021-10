CdS - Dalle camere compensative ai dialoghi con gli animali: i fondamentali di Spalletti

Luciano Spalletti è il principale artefice di quest'avvio di campionato quasi perfetto del Napoli. L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha elogiato il lavoro dell'allenatore toscano, svelandone qualche segreto: "I fondamentali di Spalletti, sempre gli stessi. Maniacalità nel lavoro, stress positivo, molto spesso anche negativo (ma sempre meno con gli anni) e camere compensative. I rifugi in cui pompare sangue e ossigeno.

Le bisbocce allegre in osteria con le galline del Cioni, i suoi fedelissimi amici nella fortuna e nella disgrazia, che se ne fottono di quanti trofei l’amico si porti addosso, le serate in famiglia, i dialoghi ravvicinati con i suoi amati animali, Astra, il cavallo preferito e i quattro ciuchi. Lucho non sarebbe il martello di Napoli, albergo e campo di allenamento, un monaco applicato, senza gli intervalli e le ruvide mollezze della sua terra, tra vanga, affetti e trattori.".