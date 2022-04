CdS - De Laurentiis pronti a lasciare il Bari: spuntano i probabili acquirenti del club

TuttoNapoli.net

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Possibili acquirenti all'orizzonte per il Bari, attualmente di proprietà della famiglia De Laurentiis. Ne scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "A rafforzare l'ottimismo l'intervento dei fratelli Pasquale e Mino Casillo, futuri probabili acquirenti della società biancorossa, avendo sottoscritto un accordo biennale che va oltre la sponsorizzazione. «Inizia un matrimonio felice, non c'è bisogno di guardare la fine - sottolineava Pasquale Casillo - Non serve fretta, bisogna costruire basi solide: una piazza come Bari merita di tornare in Serie A e non lasciarla più".