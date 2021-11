Cds - Demme non è al top: può arretrare Zielinski e resiste un ballottaggio

Diego Demme ha smaltito il Covid e sarà convocato, ma non è al top come condizione fisica, scrive il Corriere dello Sport sottolineando che i dubbi di formazione non mancano. Insigne e Fabian hanno ricominciato ad allenarsi insieme con il gruppo e dovrebbero esserci, ma al fianco dello spagnolo potrebbe agire Zielinski ed Elmas sembra favorito su Lobotka (se la spunterà lo slovacco giocherà lui davanti alla difesa, con Fabian mezzala).