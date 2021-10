CdS - Diga centrale e sventagliate in profondità: la nuova alternativa di Spalletti

"Il Napoli rovista nell’Enciclopedia di Spalletti e s'affida ad una alternativa nuova" scrive il Corriere dello Sport commentando il successo della formazione azzurra in casa della Fiorentina. Successo per 2-1 in rimonta per la formazione azzurra, con i gol di Lozano e Rrahmani.

"Il Napoli la vince alla distanza, non riuscendola a dominare come sua abitudine, andando a rovistare nell’Enciclopedia di Spalletti che s'affida ad una alternativa “nuova” eppure “antica”: diga centrale e poi sventagliate nelle profondità" scrive il quotidiano. Una vittoria voluta, la settima su 7 partite. De Laurentiis entusiasta twitta dopo la gara: "Una grande soddisfazione, 7 vittorie su 7, sono una prova di forza. Complimenti a tutti".