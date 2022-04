CdS - Doppia ipotesi modulo per l'Empoli: Mertens può avere chance dal 1'

Dries Mertens potrebbe tornare in campo dal 1' contro la Fiorentina. L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Dries Mertens potrebbe tornare in campo dal 1' contro la Fiorentina. L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive: "Il Napoli potrebbe sia continuare con il 4-3-3 sia virare sul 4-2-3-1: e considerando le difficoltà di Zielinski, decisamente giù di corda, magari Dries potrebbe trovare spazio dall'inizio alle spalle di Osimhen. Difficile, per carità, ma non impossibile: con la Fiorentina, golazo a parte, ha dimostrato di attraversare un buon momento".