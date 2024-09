CdS e i (quasi) 20 anni di ADL al Napoli: "L'affare della vita gli rende molto più del cinema"

vedi letture

Tra pochi giorni, cinque per l'esattezza, Aurelio De Laurentiis festeggerà i 20 anni da presidente del Napoli. Ne scrive il Corriere dello Sport: "In capo a pochi anni, cominciando dalla serie C, conquistando la serie A e dilagando in Europa, il calcio gli rende il 90 per cento rispetto al 10 per cento del cinema. Sono rare le annate in cui chiude il bilancio del Napoli in passivo. Quando va in attivo, fioccano i dividendi per il Consiglio di amministrazione.

Comprando e vendendo, De Laurentiis vince uno scudetto, tre Coppe Italia, una Supercoppa italiana, partecipa nove volte alla Champions e otto all’Europa League. Viene inserito nella galleria dei maggiori presidenti del Napoli dopo Ascarelli, Lauro, Fiore, Ferlaino. L’Ingegnere è durato 33 anni, un mese e 12 giorni, più di Stalin (31 anni). Imbattibile. Aurelio festeggia il ventennale. Ha 75 anni. Può andare avanti. In vent’anni, ha ingaggiato 12 allenatori e comprato 173 giocatori".