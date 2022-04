CdS - E' la gara più delicata dell'anno: con la Roma ultima spiaggia scudetto

Napoli-Roma è un big match importante per le parti alte della classifica: sia per la lotta-scudetto che per la volata verso la Champions League.

Sull'importanza della gara si esprime così il Corriere dello Sport: "Forse la più delicata, considerando che quella con la Roma probabilmente varrà una sorta di ultima spiaggia scudetto. Inter e Milan, del resto, hanno vinto, e ciò significa che il Napoli non può fare altro che conquistare tre punti necessari a mantenere il ritmo e a tenere vivo un sogno a cui nessuno è ancora disposto a rinunciare".