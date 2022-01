CdS e la lite social di Osimhen: "Ha bisogno di una guida, intervenga il club!"

Victor Osimhen, scatenato in campo aperto, ogni tanto esagera sui social rispondendo ai tifosi di altre squadre. Uno in particolare, di fede bianconera, ha commentato la sua abitudine di scrivere tanti tweet e il bomber nigeriano ha così risposto: "Tuo padre ha sprecato il suo spe**a dando alla luce un str***o come te".

La posizione del Corriere dello Sport.

Sul tema si è espresso Antonio Giordano in un editoriale per il Corriere dello Sport: "Il Napoli ha la facoltà - e anche il dovere - d’intervenire, conoscerà il modo per farlo con un ventitreenne che ha bisogno comunque di una “guida” nella gestione della sua presenza in questo magico universo più accecante che abbagliante. Insomma, Osi va aiutato a comprendere che non si va in giro (nell’area di rigore e pure fuori) con le braccia eccessivamente alte, né che si può cliccare compulsivamente con le dita impregnate di fango".