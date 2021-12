Cds - Emergenza totale: Fabian e Lobotka verso nuovo forfait e altri tre sono in dubbio

Tanti dubbi di formazione per Spalletti in vista della prestigiosa sfida di domenica contro il Milan. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che il bicchiere è semivuoto (fuori ancora Fabian Ruiz, Osimhen, Koulibaly e Lobotka), con Zielinski, Insigne ed Elmas da valutare. Il quotidiano aggiunge: "Le probabilità che Fabian Ruiz riprenda e riesca a giocare alla Scala del calcio sono ridottissime, come quelle di Lobotka, e in mediana, il camerunense Anguissa potrebbe affiancare Demme dall’inizio".