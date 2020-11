CdS esalta il Sassuolo: "Successo sbalorditivo a Napoli, ora sogna in grande"

Il laboratorio Sassuolo ora sogna in grande. L'edizione odierna del Corriere della Sera esalta la squadra di De Zerbi dopo la vittoria del San Paolo: "Gol e spettacolo, nessuno segna come la squadra emiliana: 18 reti. Il successo sul Napoli di Gattuso è stato sbalorditivo non tanto per il risultato in sé quanto per la dinamica, per ciò che ci sta dietro: mancavano Djuricic, Berardi e Caputo, praticamente tutto l’attacco titolare. Interpreti diversi, stesso prodotto. E ora tutti a chiedersi dove possa arrivare questo club che solo vent’anni fa chiudeva il campionato di C2 al 12° posto.

Siamo di fronte alla nuova Atalanta? Vero che siamo solo a novembre, vero che è una stagione strana e vero soprattutto che sarà ancora lunghissima, ma una cosa è certa: il laboratorio Sassuolo è la vera sorpresa di questo avvio.