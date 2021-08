CdS esalta Insigne: "Si può fare a meno di uno così? ADL dovrebbe chiederselo..."

Antonio Giordano, giornalista del Corriere dello Sport, all'indomani della bella prestazione di Lorenzo nell'amichevole contro il Pescara ha scritto un editoriale incentrato proprio sul capitano azzurro: "Come se stesse ancora a Wembley, Lorenzo Insigne ha preso il pallone, se lo è sistemato nella testa, ed ha spazzato via qualsiasi cattivo pensiero altrui: la differenza tra la finale dell’Europeo e l’amichevole con il Pescara c’è (ovviamente) ma non si vede, perché in quella partita che sa di niente, lo scugnizzo infila la materia grigia, la propria «incorruttibile» serenità e lascia che il proprio orizzonte resti spalancato a qualsiasi soluzione, persino la più dolorosa. La domanda, che De Laurentiis potrebbe porsi, nell’afa d’un mercato travolgente, è la più semplice: ma si può fare a meno di un calciatore del genere, così estremo e pure così puro, così fashion e pure così essenziale, soprattutto così spettacolare".