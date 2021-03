CdS esalta Zielinski: "Straordinario momento di forma, è convinto di una cosa"

Il Corriere dello Sport oggi in edicola esalta Zielinski per la prova super contro il Bologna con due assist all'attivo: "Con due assist conferma il suo straordinario momento di forma e una comodità invidiabile nell'indossare l'abito di trequartista a supporto della punta ma senza dimenticarsi dei centrocampisti. Il calcio di Piotr è un pensiero diverso dagli altri un istante prima che qualcuno possa accorgersene".

Otto gol in stagione per lui, il quotidiano conclude: "L'obiettivo è la doppia cifra che mai ha raggiunto in carriera. Un traguardo che Zielinski era convinto di poter tagliare già in passato".