CdS fa chiarezza: "Inutile fare previsioni su Di Lorenzo, in un caso può tornare prima"

Almeno un mese di stop per Giovanni Di Lorenzo. Questa la previsione dopo il suo infortunio, anche se l'edizione odierna del Corriere dello Sport fa chiarezza: "Il suo ginocchio destro è un po' ammaccato ma quantomeno è salvo: confermata la distorsione di secondo grado e confermata anche la terapia conservativa. I tempi di recupero, dicevamo, oscillano tra un mese e un mese e mezzo, ma in questi casi lanciarsi in previsioni precise è perfettamente inutile: esistono dei limiti minimi, delle settimane di riposo e programmi personalizzati che il calciatore dovrà seguire alla lettera, però se le reazioni saranno positive allora l'attesa potrebbe diminuire".