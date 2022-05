CdS fa chiarezza: "Striscione Spalletti scritto da un solo gruppo, altri non hanno approvato"

Lo striscione sulla Panda rivolto a Spalletti esposto all'esterno del Maradona non è stato firmato da nessuno

Lo striscione sulla Panda rivolto a Spalletti esposto all'esterno del Maradona non è stato firmato da nessuno, anzi i gruppi organizzati si sono dissociati subito, come scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola: "Giova ripeterlo: il messaggio-choc sarebbe scritto soltanto dalla mano di un gruppo e gli altri non hanno approvato, e sebbene le curve al completo abbiano fischiato e chiesto alla società e alla squadra di vincere trofei proprio in occasione della sfida con il Sassuolo, nessun altro ha invocato la testa dell'allenatore".