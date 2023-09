Cds - Garcia a Lecce per spiccare il volo, ma l'ostacolo è la rivelazione Lecce

Dopo il successo casalingo contro l'Udinese la squadra di Rudi Garcia torna in campo oggi a Lecce contro i giallorossi di Roberto D'Aversa

Il Napoli vuole spiccare il volo. Dopo il successo casalingo contro l'Udinese la squadra di Rudi Garcia torna in campo oggi a Lecce contro i giallorossi di Roberto D'Aversa, protagonisti di un grande avvio di campionato. Come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, gli azzurri cercano conferme e soprattutto la seconda vittoria consecutiva in A che li proietterebbe al quarto posto in attesa di Atalanta-Juventus.

E poi la Champions

E c'è un'altra Champions. Quella da giocare, quella che emoziona con la sue notti. Martedì infatti arriva al "Maradona" il Real Madrid con i partenopei che cercano risposte dalla gara del Via del Mare da mettere poi in campo nella sfida contro le Merengues.