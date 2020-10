CdS - Gattuso ai margini d'Europa senza accorgersene: l'EL gli serve per svariati motivi

Mancano pochissime ore al secondo impegno europeo della stagione del Napoli. In vista del match con la Real Sociedad il Corriere dello Sport spiega l'importanza di andare avanti in Europa League: "Gattuso s'è ritrovato quasi senza accorgersene ai margini di un'Europa della quale invece ha bisogno, per svariati motivi, e che a San Sebastian sembra già avvolta in una serata da dentro o fuori. San Sebastian non può rappresentare un crocevia, né una curva pericolosissima e il processo di crescita si sviluppa pure attraverso partite del genere, apparentemente fastidiose eppure didatticamente utili per saperne di più".