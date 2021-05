CdS: "Gattuso, la Fiorentina è un passo indietro. Non va in Europa da 5 anni"

Gattuso verso la Fiorentina. Eppure, si tratterebbe di un passo indietro. A scriverlo è Alberto Polverosi per il Corriere dello Sport. Il riferimento è alla classifica e alle ambizioni del club rispetto al Napoli: "Sarebbe un passo indietro per un allenatore che nelle ultime tre stagioni è sempre arrivato in Europa e va in una squadra che non ci arriva da cinque anni. A meno che la Fiorentina non voglia tornare a quei livelli".