CdS - Gattuso pensa ad un centrocampo inedito per il Granada: c'è Fabiàn dal 1'

Un centrocampo inedito contro il Granada? Questa una delle possibili mosse di Rino Gattuso per sopperire all’emergenza secondo quanto scrive il Corriere dello Sport.

Per il quotidiano in mediana potrebbe rivedersi Fabiàn dal primo minuto, con Lobotka nel ruolo di centrale ed Elmas a completare il centrocampo a tre con cui il Napoli potrebbe affrontare la sfida di Europa League in terra spagnola.