CdS - Ghoulam a disposizione non prima di un mese: va valutato con prudenza

Al momento la corsia sinistra di difesa è occupata solo di Mario Rui, unico terzino a disposizione di Luciano Spalletti, in attesa di un rinforzo dal mercato. Ma durante la stagione potrebbe rivedersi anche Faouzi Ghoulam. Non prima di un mese, secondo il Corriere dello Sport, che ricorda come però l'algerino sia reduce dal quarto intervento chirurgico e quindi vada valutato con prudenza.