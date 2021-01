Cds - Già fatta la formazione per Cagliari: le ultime sull'11 di Gattuso

Il Napoli che vedremo a Cagliari sembra ormai fatto. Secondo il Corriere dello Sport l'alternanza riporterà Ospina tra i pali, poi con Di Lorenzo, Manolas e Maksimovic ci sarà Hysaj, favorito sui mancini Mario Rui e Ghoulam. A centrocampo Bakayoko, Fabian e Zielinski ed in attacco Lozano, Petagna e Insigne col dubbio che più che altro è rappresentato dal sistema di gioco e dall'atteggiamento della squadra che non vince da quattro gare. Politano e Llorente saranno i cambi offensivi per cambiare eventualmente il match.