CdS - Gioca Meret, conferma per Elmas: le ultime di formazione

Meret, Anguissa, Elmas: ci sarà spazio per queste tre novità nella formazione di Luciano Spalletti in vista della sfida al Barcellona. Queste le previsioni del Corriere dello Sport: "Dovrebbe andare così, anzi potrebbe considerando che oggi, prima della partenza per Barcellona, è in programma l’ultima seduta tecnico-tattica al centro sportivo di Castel Volturno. Non partiranno con la squadra gli infortunati Politano, Lozano, Lobotka e Tuanzebe, tra l’altro escluso dalla lista Uefa.

Senza Lobotka, la coppia di mediani sarà quella di inizio stagione: Fabian-Anguissa. Il di trequarti, dicevamo, dovrebbe prevedere Elmas a destra, Zielinski al centro e Insigne a sinistra".