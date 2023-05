CdS - Giuntoli attende incontro con ADL: tutto può succedere

Sul Corriere dello Sport si parla anche della questione relativa al futuro di Cristiano Giuntoli

Saranno giorni intensi, di quelli che ogni ora può succedere qualcosa, magari cambiare, e mica soltanto sul fronte della panchina. Sul Corriere dello Sport si parla anche della questione relativa al futuro di Cristiano Giuntoli, in attesa di incontrare De Laurentiis per definire la situazione.

"Ma no: tutto sommato ci sarebbe - c’è - anche la questione del direttore sportivo da definire. Da aprire e poi chiudere: Cristiano Giuntoli è lì, al suo posto, in attesa di parlare con il presidente e di guardarsi negli occhi. E poi si capirà, si vedrà il da farsi per non lasciare strascichi antipatici o forse anche peggio in questo gioco di ruoli da riempire tra Napoli e Torino, il Napoli e la Juve"