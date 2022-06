CdS - Giuntoli marca stretto i giganti: Scamacca, Beto e Broja se arriva offerta monstre per Osimhen

TuttoNapoli.net

"Il Napoli non chiude alla cessione di Osimhen al cospetto di offerte ritenute congrue, e ciò significa che il club non potrà farsi cogliere impreparato nel caso in cui uno dei club interessati, però ancora nelle retrovie, dovesse decidere di affondare il colpo nelle prossime settimane". Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che propone una piccola lista di eventuali sostituti.

Gianluca Scamacca del Sassuolo è il prediletto da un po' ma è un'operazione complessa per i costi e per la concorrenza, e così nelle ultime settimane è venuto fuori un altro profilo: Beto, ventiquattrenne attaccante dell'Udinese che fino ad aprile, e dunque fino a una lunga pausa forzata per infortunio, ha collezionato gol e giocate importanti.

Anche in Premier, casa Chelsea, c'è un attaccante che piace a Giuntoli: Armando Broja, ventenne gigante della Nazionale albanese reduce dal prestito al Southampton.