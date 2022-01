CdS - Giuntoli parla con Tagliafico, parallela la trattativa con Mandava

Idea Nicolas Tagliafico, con il nome di Reinildo Mandava sempre vivo per la corsia mancina. Si parla dell'esterno sinistro del Lille sull'edizione odierna del Corriere dello Sport: "In attesa di eventuali aperture da parte dell'Ajax, il ds Giuntoli parla col suo entourage. Parallela la trattativa per Reinildo Mandava, anni 27, terzino sinistro del Lille che si svincolerà a giugno e che può già accordarsi ora con un altro club per l'estate" spiega il quotidiano.