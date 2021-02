CdS - Granada-Napoli sarà una questione di gambe: Gattuso ancora osservato speciale

Di solito, in un palcoscenico importante come l'Europa, tanto lo fa la testa. E invece questo Granada-Napoli sarà deciso dalle gambe. E non potrebbe essere altrimenti, visto che entrambe le squadre (ma il Napoli di più) hanno una lunga lista di indisponibili. Lo evidenzia il Corriere dello Sport: "E sarà, quindi, esclusivamente o principalmente, una questione di gambe, non di testa, che finirà per dominare Granada-Napoli, in una notte che, tanto per cambiare, apparterrà innanzitutto a Gattuso, domatore in pectore o semmai un pizzico psicologo. [...] Fare il Napoli è una missione, la prossima".