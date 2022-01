CdS guarda al dopo Fabiàn: due nomi in caso di cessione dello spagnolo

Il Napoli guarda all'estate e studia eventuali profili che possano sostituire Fabiàn, centrocampista con il contratto in scadenza nel 2023. Ne scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "È probabile, e potrebbe diventare quasi certo, che al Napoli possa servire un centrocampista: Fabian Ruiz ha ammiratori sparsi per il Vecchio Continente - si va dal Real al Barcellona, dal Psg al ricchissimo Newcastle - e quindi la necessità di intervenire potrebbe presentarsi a mercato in corso. Su Frattesi c'è il rischio di un'asta con l'Inter, ma il ventitreenne centrocampista piace, almeno quanto Ilic del Verona"