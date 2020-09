CdS - Hysaj sta cambiando idea: vuole restare a Napoli e si tratta sul rinnovo

Si continua a trattare con Elseid Hysaj per il suo rinnovo di contratto in scadenza nel 2021. Il suo agente, Mario Giuffredi, è in stretto contatto con Giuntoli per trovare un'intesa economica. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che il terzino, che inizialmente era fermo sulla posizione di cambiare aria, sta valutando l'ipotesi di continuare con il Napoli. Ma prima bisognerà trovare l'accordo sulle cifre. Ci spera Gattuso che stima molto il calciatore.