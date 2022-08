Cds - I rumors condizionano l'11 per Verona: Fabian e Meret esclusi?

Sono supposizioni, per il momento, fondate sugli stati d’animo di calciatori coinvolti in vicende di mercato chiaramente stressanti.

La formazione in vista di Verona è fata da gente che va e gente che aspetta, scrive il Corriere dello Sport: "Fabian Ruiz ha più di una promessa con il Psg, Meret è senza parole, e a Verona qualcosa può succedere. Per esempio, che giochi Sirigu tra i pali (maglia numero 30) e Zielinski terzo di centrocampo: sono supposizioni, per il momento, fondate sugli stati d’animo di calciatori coinvolti in vicende di mercato chiaramente stressanti".