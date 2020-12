CdS - Il diktat di ADL: piazzare i 4 esuberi e rinnovare i due contratti in scadenza

Il diktat di Aurelio De Laurentiis per il mercato di gennaio. Acquistare solo se necessario, piazzare gli esuberi e cercare di portare a termine due rinnovi. Per quanto riguarda la cessione, al DS Giuntoli il compito di piazzare Milik, Llorente, Malcuit e Ghoulam e di provare a rinnovare i contratti di Hysaj e Maksimovic, entrambi in scadenza. A riportarlo è il Corriere dello Sport.