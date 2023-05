Cds - Il dopo-Giuntoli è già in casa? Ecco tutti i nuovi dirigenti scelti da ADL

La situazione non è facile, certo, ma De Laurentiis c’è, scrive il Corriere dello Sport raccontando del quadro attuale del club

La situazione non è facile, certo, ma De Laurentiis c’è, scrive il Corriere dello Sport raccontando del quadro attuale del club in attesa delle decisioni su allenatore e ds: "Maurizio Micheli, nel frattempo, è rimasto esattamente dov’era: lui è il capo dell’area scouting e ora anche una soluzione interna molto valida per l’eventuale dopo Giuntoli. E a gestire e coordinare le questioni del marketing c’è Tommaso Bianchini, quarantenne figlio di Valerio, il Vate del basket italiano, decisivo nella crescita internazionale del brand Napoli.

E ancora: Vdl, Valentina De Laurentiis, sua figlia, ha già partecipato alla presentazione del ritiro di Dimaro, sta curando tutti gli aspetti legati alle divise ufficiali, l’apertura del primo store ufficiale del club (a Napoli, a Chiaia) e altri aspetti organizzativi. Per finire alla famosa cena delle decisioni con Spalletti, oltre all’ad Chiavelli c’era anche il terzo uomo: Antonio Sinicropi, il compagno di Valentina e ormai un dirigente attivo su tanti fronti (importanti)".