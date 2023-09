Cds - In 90' è tornata quella bellezza che era sparita (si temeva per sempre)

L'edizione odierna del Corriere dello Sport elogia il Napoli che ha battuto 4-1 l'Udinese al Maradona

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

L'edizione odierna del Corriere dello Sport elogia il Napoli che ha battuto 4-1 l'Udinese al Maradona: "Per chi ancora pensa che il calcio, in fin dei conti, sia una scienza inesatta; per chi, malfidato, ha sospettato che il talento possa inabissarsi, così, dalla sera alla sera; per ciò ch’è stato in un anno intero, non nelle precedenti ultime cinque nottate. O forse no, solo per se stesso, per quel patrimonio che brilla in quei muscoli e in quei cervelli, in un’ora e mezza è riapparso tutto quel che del Napoli era sparito (si temeva definitivamente): la sua languida bellezza, il suo portamento regale, la sua raffinata autorevolezza".