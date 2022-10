CdS - In profondità, con i cross, da fermo: il Napoli può segnare in ogni modo

La vera forza del Napoli è che riesce a far gol in decine di maniere differenti. E' questo quanto sostenuto da Alberto Polverosi

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La vera forza del Napoli è che riesce a far gol in decine di maniere differenti. E' questo quanto sostenuto da Alberto Polverosi nel suo fondo per il Corriere dello Sport: "Trenta gol in 12 partite di campionato, più 20 in 5 di Champions sono l’esatta misura della forza offensiva di una squadra che dispone di tre centravanti, il meno costoso dei quali (il Cholito) ha segnato 4 reti in 4 presenze in Champions. L’ultima dimostrazione col Sassuolo, un’altra perla di calcio spettacolo, Osimhen ha impreziosito la partita con una tripletta (saltando la Champions era bello riposato), ma lo spettacolo è stato di tutti.

Il Napoli può segnare in decine di modi differenti: attaccando la profondità con Osimhen, con i cross alti per i colpi di testa del medesimo, con i cross bassi per lo spunto di Raspadori, con la rabbia di Simeone, con il guizzo di Lozano, col tiro a giro di Politano, con la tecnica di Zielinski, su palla da fermo (Ostigard l’ultimo esempio). Una poderosa macchina da gol che fa spettacolo. La grande bellezza è sua".