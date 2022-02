CdS - Insigne con la valigia, ma sogna lo scudetto. Ha trasformato fischi in energia

Dai fischi agli applausi. Lorenzo Insigne si carica il Napoli sulle spalle e dimentica quanto accaduto giovedì contro il Barcellona

TuttoNapoli.net

Dai fischi agli applausi. Lorenzo Insigne si carica il Napoli sulle spalle e dimentica quanto accaduto giovedì contro il Barcellona. "L'uomo con la valigia, il futuro canadese che darebbe chissà che cosa per lasciare da vincente la squadra della sua vita. Già, sarebbe un sogno" scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport. Che poi aggiunge: "I fischi piovuti con il Barça, in coda a una partita nata male e finita peggio al di là del 2-1 realizzato ancora dal dischetto, sono un ricordo. Brutto, per carità, ma evidentemente ha trasformato la delusione in energia positiva".