CdS - Insigne, nessun rivale nel gioco delle coppie: la sua presenza è fondamentale

Lorenzo Insigne ha avuto un avvio di stagione importante, incorpando finalmente quel ruolo di leader che in tanti gli chiedevano da diverso tempo. Ed ecco che Lorenzo per il Napoli assume un valore fondamentale - come racconta oggi Il Corriere dello Sport - qualsiasi sia la veste tattica che Gattuso propone. Non c'è un vero e proprio rivale per Insigne - si legge - anche nel gioco delle coppie, il capitano rappresenta un valore aggiunto del quale il tecnico può sempre avvalersi.