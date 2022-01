CdS - Insigne sarà il signor Malaussène del Napoli: va evitata l'opzione strascino

L'addio di Lorenzo Insigne al Napoli, che dovrebbe essere ufficializzato a gennaio ma dovrebbe concretizzarsi effettivamente solo da giugno, potrebbe avere ripercussioni sulla squadra. Ad avvertire l'ambiente è l'edizione odierna del Corriere dello Sport:

"Basteranno un paio di prestazioni anonime, o anche due partite strepitose, per rendere il clima da pollice verso nell’arena. O nei confronti del capitano, oppure del presidente. L’addio di Insigne sarà il signor Malaussène del Napoli, il capro espiatorio che verrà utilizzato dalle diverse fazioni di un ambiente perennemente diviso.

Quel che Napoli dovrà evitare, è l’opzione strascino, la degenerazione della lite con le rivali in amore che si trascinano per i capelli. E in questo caso lo strascino sarebbe incarnato dallo stillicidio di dichiarazioni di entrambe le parti, familiari e procuratori compresi. Ed è un’ipotesi che è impossibile definire remota.".