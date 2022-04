CdS - Italiano infligge una lezione a Spalletti: Luciano s'accorgo di essere coinvolto in un agguato

Quattro anni fa la squadra di Sarri fu battuta dai viola a Firenze, stavolta il ko è avvenuto a Napoli.

"Dall'albergo di Firenze al Maradona: Il Napoli rivede i fantasmi" scrive il Corriere dello Sport commentando il ko del Napoli contro la Fiorentina. Come nel 2018, gli azzurri perdono contro la Fiorentina. Quattro anni fa la squadra di Sarri fu battuta dai viola a Firenze, stavolta il ko è avvenuto a Napoli. "Dall’albergo di Firenze (2018) sino al “ Maradona (2022), è un viaggio negli inferi che il Napoli affronta tra i propri demoni" scrive il quotidiano. L'aritmetica non condanna la squadra di Spalletti ma la strada si fa in salita.

"Un quel 3-2 che Italiano infligge, oltre la lezione, c'è una maledizione. La partita capovolta è un capitolo maldestro d'una stagione brillante, il Napoli s'accorge d'essere stato coinvolto in un "terribile" agguato che la Fiorentina gli ha teso "meravigliosamente" ancora e di nuovo: e da quel 5-2 in Coppa Italia del 13 gennaio al 3-2 di questa volta, c'è la rappresentazione scenica di una “ sfacciataggine “ che Italiano ha nel suo calcio, pieno di esuberanza e pure di "insolente" autorevolezza".