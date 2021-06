CdS - Jorginho nostalgico: dice che gli manca il sole di Napoli

A Londra stasera Jorginho giocherà in casa, essendo un calciatore del Chelsea. E proverà a guidare la Nazionale verso un successo contro l'Austria. Resterà ai Blues, ma gli manca Napoli, come scrive il Corriere dello Sport: "Jorginho questa sera contro l’Austria giocherà in casa. Anche se dice che gli manca il sole di Napoli. E anche se ieri a Radio Kiss Kiss il suo agente ha bofonchiato che, casomai il Chelsea nel 2023 non gli rinnovasse il contratto, potrebbe tornare. Del resto anche per Emerson si mormorano cose simili. Napoli fa nostalgia. Wembley fa il presente".