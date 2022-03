CdS - Juan Jesus e Tuanzebe: il futuro è già stato deciso

Lo scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport, che sottolinea come il brasiliano con le ottime prestazioni sul campo si sia guadagnato la conferma

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

È in scadenza di contratto, dopo aver sottoscritto un accordo annuale la scorsa estate, ma il Napoli ha tutta l’intenzione di prolungare il suo rapporto con Juan Jesus. Lo scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport, che sottolinea come il brasiliano con le ottime prestazioni sul campo si sia guadagnato la conferma anche nella prossima stagione.

Il quotidiano scrive anche di Axel Tuanzebe, arrivato in prestito dall’Aston Villa e che farà ritorno in Premier League al termine di questa parentesi in azzurro.